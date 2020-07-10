شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مستشفى ميداني بسعة 100 سرير في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

دشّن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة المستشفى الميداني بسعة 100 سرير على مساحة 15 ألف متر مربع ضمن خدمات مستشفى الملك فهد، بحضور وزير الصحة د. توفيق الربيعة وذلك ضمن جهود المملكة المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا ، وبالشراكة مع قطاع وزارة الطاقة الخاص.

واطلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة على مرافق المستشفى الميداني الذي جرى تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يتضمن 20 وحدة للعناية المركزة و40 جهازًا للتنفس الصناعي و100 جهاز للأكسجين، بالإضافة إلى جناح التنويم العام بسعة 80 سريرًا وقسم المختبر ومعمل الأبحاث والخدمات الصيدلانية، إضافة إلى أقسام الخدمات التشخيصية المساعدة التي توفر بيئة علاجية آمنة وفق أعلى مواصفات الأمن والسلامة في رعاية المرضى.

وقال سموه: «نحن بفضل الله في بلادٍ يشرف قائدها أن يُلقب بخادم الحرمين الشريفين، وأنا وجميع زملائي في القطاع الحكومي نتشرف بأن يكون لنا إسهام في خدمة ثاني الحرمين الشريفين مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأقولها إنه بعد الإسهام المتواضع في خدمة المسجد النبوي لا أجد سعادة أو متعة أكثر من خدمة القطاع الصحي في المدينة المنورة»، معربًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة على قيادة هذا العمل وإسهام شركة أكوا باور الرائدة في مجال الطاقة البديلة والمتجددة في إنشاء المستشفى ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لمنظومة الطاقة الوطنية.

وشكر سمو أمير منطقة المدينة المنورة وزير الصحة د. توفيق الربيعة ومنسوبي الصحة على جهودهم الحثيثة في مواجهة الجائحة، مشيرًا سموه إلى اعتماد المقترح الذي قدّمه وزير الصحة بتسمية المستشفى الميداني باسم مركز نجود الطبي تقديرًا وعرفانًا بهذه الكفاءات الوطنية التي توفاها الله بعد أن أصيبت بفيروس كورونا وهي تمارس مهام عملها في رعاية المرضى المصابين من جراء هذه الجائحة.

وقال وزير الصحة: «نسعد بإضافة 100 سرير لمستشفى الملك فهد، وهذه إضافة متميزة من خلال التبرع من شركة أكوا باور بقيادة منظومة الطاقة وعلى رأسها سمو وزير الطاقة، والتي كان لها الأثر في دعم جهود وزارة الصحة في مواجهة الجائحة، مقدمًا شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على اعتماد تسمية هذه المنشأة باسم مركز نجود الطبي تقديرًا وعرفانًا للممارسين الصحيين وتخليدًا لتضحيات الممرضة نجود الخبيري التي كانت أول ممرضة تتوفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا كوفيد ـ 19، وأضاف: هذا الأمر الذي يؤكد الدور المحوري للتمريض وهذا التكريم هو تقدير لدورهم البارز في تقديم أفضل الخدمات الصحية في بلادنا العزيزة.