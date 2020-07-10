كوريا الجنوبية تسجل حالة وفاة واحدة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّلت الولايات المتّحدة، الخميس، أكثر من 65 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وتُعتبر الجامعة مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت بيانات "جونز هوبكنز" أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في أمريكا الأكثر تضرراً بالوباء ارتفع إلى أكثر من 3.1 مليون شخص توفي منهم 133,195 شخصاً.

وتعود الحصيلة اليومية القياسية السابقة إلى الثلاثاء وقد تخطّت 60200 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

إصابة حليف مادورو

وفي سياق متصل، قال ديوسدادو كابيلو، الحليف السياسي المقرب للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الخميس، إن فحوصاته أثبتت إصابته بكوفيد-19.



وأضاف كابيلو، زعيم الحزب الاشتراكي الفنزويلي والذراع الأيمن لمادورو، في تغريدة على تويتر: "لقد أثبتت الفحوصات إيجابية الاصابة بكوفيد 19، ومنذ ذلك الوقت عزلت نفسي واتبعت العلاج الموصى به".

كما أكد مادورو، الخميس، أن نتائج الفحوصات أثبتت إيجابية إصابة حاكم ولاية زوليا عمر بريتو بالمرض واصفا حاكم الولاية بأنه "محارب".

وأكدت فنزويلا إصابة 8010 أشخاص بفيروس كورونا و75 حالة وفاة، لكن يعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وفي بيان تلفزيوني حذر مادورو من أن المرض "ليس لعبة"، قائلا: "الفيروس موجود ويمكن أن يصل لأي شخص وعليك أن تعتني بنفسك. فلنعتني بأنفسنا."

أكبر زيادة يومية بالمكسيك

وأظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، أن المكسيك سجلت أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بعدما رصدت 7280 حالة، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 282283.

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كما سجلت أيضا 730 وفاة ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 33526.

أسوأ كابوس

ووصف أنتوني ستيفن فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وخبير المناعة الأمريكي وعضو فريق عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا، جائحة الفيروس بأنها "أسوأ كابوس" لخبراء الصحة نظرا لسهولة انتقاله بين البشر.

وقال فاوتشي، الخميس، في لقاء مع وسائل الإعلام: "إن قدرة العدوى التي يظهرها الفيروس ملفتة في الواقع".

ونظرا للارتفاع الحاد في أعداد العدوى الجديدة في جنوب وغرب الولايات المتحدة نصح فاوتشي الولايات المتضررة بوقف تخفيف عمليات الإغلاق التي اعتزمت إجراءها.

وأضاف فاوتشي أن الولايات المتحدة لم تنجح منذ ذروة الجائحة في مارس/ آذار الماضي في تقليل أعداد المصابين الجدد بالعدوى يوميا عن 20 ألف شخص.

ومع ذلك خففت ولايات الجنوب القيود المفروضة على الاقتصاد، مؤكدا بالقول: "علينا أن نسلك سلوكا أفضل من ذلك".

تونس خالية من كورونا

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، خلو تونس تمامًا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-1 ) وخاصة المناطق السياحية.



وأضاف الوزير التونسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي، أنه تم إجراء 3 آلاف تحليل مخبري" بي سي آر" باعتماد عينة عشوائية استهدفت 3 آلاف شخص من جزيرة جربة بوصفها أولى المناطق الموبوءة، وتبين أن جل العينات المأخوذة سلبية ولم تسجل أية إصابة بالفيروس.

وأفاد أن نتائج هذه التحاليل تؤكد السيطرة على العدوى المحلية، ونقاوة جربة ومن خلالها كل التراب التونسي من الفيروس.

فيما سجلت كوريا الجنوبية حالة وفاة واحدة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

