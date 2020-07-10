، نيوم ومعهد إعداد القادة .. شراكة لتفعيل النشاط الرياضي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتوجيهات ودعم وزير الرياضة

وقع معهد إعداد القادة، اتفاقية شراكة مع شركة نيوم لتفعيل النشاط الرياضي في المنطقة، بتوجيهات ودعم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتضمنت الاتفاقية أن يكون المعهد مستشاراً للشركة في تنفيذ خططها وتفعيل دور النشاط الرياضي في منطقة نيوم من خلال تأسيس أول فريق رياضي تجاري، والمساهمة بتنظيم البطولات والمسابقات، وإنشاء عدد من المرافق الرياضية، وتأسيس أكاديمية نيوم الرياضية لفئة الناشئين، إضافة إلى المشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

ويسعى المعهد وشركة نيوم إلى تأسيس النشاط الرياضي في المنطقة، وفق أعلى المعايير العالمية بهدف خلق بيئة رياضية متكاملة تعنى بتنمية القدرات الرياضية بمختلف أنواعها لجميع الألعاب الرياضية من أجل المساهمة في صناعة جيل رياضي مميز.

ويعد قطاع الرياضة أحد القطاعات الستة عشر التي ستشكل الحياة الاقتصادية في نيوم، حيث يسعى القطاع لجذب استثمارات في مجالات رياضية كثيرة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة.

وتسعى نيوم إلى أن تكون مركزاً عالمياً للرياضة، وأن توفر أحدث المرافق وأكثرها تطوراً لاستضافة أهم الرياضيين حول العالم، وإقامة أكبر الفعاليات الرياضية عالمياً.وزارة الرياضة نيوم