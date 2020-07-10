شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو.. شقيقة فنانة عربية شهيرة: هؤلاء هم من خانوا "صدام حسين" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجمعة ، ١٠ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٥ صباحاً (أخبار الخليج 365)

لا يزال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يثير الجدل والخصومة خصوصا على الصعيد العربي، بالرغم من مرور سنوات طويلة على إعدامه.

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حيث هاجمت سارة بطمة، شقيقة الفنانة المغربية المثيرة للجدل، دنيا بطمة، الشعب العراقي بالشتائم والسباب، خلال نقاش مع ريان جيلر المشهور على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية.

وبث “لايف” على موقع “إنستغرام”، حيث قالت بطمة: “أنا ما أحب أهل العراق الصراحة، لأنهم أهل نفاق وشقاق وأنا حرة”.

ليرد عليها جيلر: “أهل العراق على راسي ولدي فئة كبيرة من جمهوري هناك”، لترد سارة قائلة: “أنا ما أحبهم”.

وسألها ريان جيلر عن السبب، فقالت: “عيونهم معيورة هم منافقين”، فقال ريان: “لا يا سارة، بليز، ما تغلطين عليهم هم أهل كرم”، ولكن سارة بطمة واصلت هجومها قائلة: “يا خونة يا أهل العراق مين خان صدام حسين غيركم”.





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