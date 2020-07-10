شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عبد الباري عطوان يصدم الشعب المصري بتوقعات كارثية عن سد النهضة وما يدور خلف الكواليس.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجمعة ، ١٠ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٢٣ صباحاً (أخبار الخليج 365 /خاص )

حذر الكاتب والصحافي عبد الباري عطوان، مصر من مشروع أمريكي إسرائيلي على طريقة سورية وليبيا.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

جمال هاشمي وكأنها حورية من الجنة.. صور جديدة للأميرة إيمان بنت ملك الأردن في هذا المكان تلفت اهتمام الجمهور.. شاهد ردة الفعل!

مجددا.. نانسي عجرم تثير الجمهور بصورة شبه عارية ومنطقة حساسة من جسمها ظهرت بالكامل.. شاهد!

فيديو.. شقيقة فنانة عربية شهيرة: هؤلاء هم من خانوا "صدام حسين"

السعودية "دلال الشهيب" تكشف هوية الشخص الذي اغتصبها عدة مرات (فيديو)

مفاجأت وخفايا تكشف لأول مرة.. سبب استبدال أرطغرل في الموسم الثاني من مسلسل المؤسس عثمان

خبر مفاجئ.. الحكم على محمد رمضان في هذه القضية

شاهد ردة فعل فتيات سعوديات اثناء مرور محمد بن سلمان وهو يتجول بسيارته الخاصة في شوارع الرياض (فيديو)

هند القحطاني: بكسر الدنيا وأصير "هيفاء وهبي السعودية"!

شاهد.. محامي سما المصري يكشف عن مفاجئات قد تغير سير المحاكمة

Advertisements

تحرش جنسي جماعي بین فتیات وشبان بالسعودیة.. فتاة جمیلة فتحت عبایتها واثارت جنون الشباب في المول فحدث مالم یتخیله أحد.. فیدیو

فيديو.. مدير عام الجوازات السعودية يكشف الفئات المعفاة من رسوم وغرامات انتهاء التأشيرات

هل تذكرون نجمة باب الحارة التي اذهلت الجميع بجمالها الها الخارق.. شاهدو من هو الملياردير السعودي الذي تزوجها وكم بلغ مهرها.. صور

هل تذكرون الفنانة منى جبر بطلة مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"؟.. هكذا أصبح شكلها بعد سنوات من الاختفاء (صور)

شاب عربي يقطع رأس عروسته بعد اسبوع واحد من الزفاف.. والسبب صادم!

لأول مرة.. ياسمين صبري تستعرض "مؤخرتها" بفيزون ضيق جدا مع حركة غريبة.. شاهد!

وقال في تصريح له تابعه "أخبار الخليج 365"، بأن "إثيوبيا حسمت أمرها وقرّرت مَلء خزّان سدّ النهضة دون اتّفاقٍ مع مِصر والسودان.

وأضاف: "الجُوع في انتِظار 4 ملايين أسرة مِصريّة".

وتابع بقوله: "مشروع أمريكي إسرائيلي لتدمير مِصر على طريقة سورية وليبيا والرّد قد يكون حرب استِنزاف كمُقدّمة للحرب الشّاملة".

وأعلنت وزارة الري المصرية، الخميس، استمرار الخلافات في المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة.

وقالت في بيان لها إن المحادثات المستمرة لليوم السابع على التوالي "لم تحقق ثمة توافق بين الدول الثلاث في أي من النقاط الفنية أو القانونية العالقة".

ويرعى الاتحاد الأفريقي مفاوضات "متعثرة" بين الدول الثلاث على مستوى وزراء الري وبحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام