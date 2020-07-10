

تونس 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واس

أنقذت وحدات من الجيش التونسي 5 مهاجرين غير شرعيين من الغرق، قبالة شواطئ محافظة المنستير وسط شرق البلاد .

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا على متن زورق مطاطي على وشك الغرق على بعد 40 ميلاً بحريًا شرق المنستير، لافتًا النظر إلى أن المهاجرين أفادوا أنهم كانوا متوجهين إلى السواحل الإيطالية في هجرة غير شرعية.

وأضاف البيان أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

// انتهى //

04:00ت م

0255





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش التونسي ينقذ 5 مهاجرين غير شرعيين من الغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.