السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في موريتانيا إلى 5126 إصابة



نواكشوط 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واس

سجلت موريتانيا 39 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان صادر عن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 682 تحليلًا مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 32 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح عدد المتعافين 2026 شخصًا.

وتحدث البيان عن وفاة 5 حالات جديدة بهذا الوباء، ليرتفع عدد المتوفين إلى 144 شخصًا منذ اكتشاف أول إصابة في موريتانيا.

// انتهى //

03:48ت م

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نواكشوط 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسسجلت موريتانيا 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5126 إصابة مؤكدة في البلاد.وأفاد بيان صادر عن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 682 تحليلًا مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 32 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح عدد المتعافين 2026 شخصًا.وتحدث البيان عن وفاة 5 حالات جديدة بهذا الوباء، ليرتفع عدد المتوفين إلى 144 شخصًا منذ اكتشاف أول إصابة في موريتانيا.// انتهى //03:48ت م0250

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