اقتصادي / الاتحاد الأفريقي يعتزم عقد قمة حول التصنيع في نوفمبر القادم بالنيجر



أديس أبابا 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واس

أعلن مصدر رسمي في أديس أبابا أن الاتحاد الأفريقي يعتزم عقد قمة خاصة لرؤساء دول وحكومات القارة حول أجندة التصنيع، خلال شهر نوفمبر القادم في النيجر.

وأفاد مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة ألبيرت موشانغا أن القمة ستساهم بشكل كبير في إعادة إطلاق عملية التصنيع في أفريقيا، تمهيدًا للإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية المقرر في شهر يناير 2021 .

وأضاف موشانغا أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، تعملان معًا على استضافة القمة التي من المتوقع أن تصدر عنها إجراءات تهدف لتفعيل جهود التصنيع في أفريقيا.

وقال "سنخرج بإجراءات للدفع بالتصنيع قدما، وسيدعو الاتحاد الأفريقي الرئيس النيجري محمدو إسوفو للدفاع عن أجندة التصنيع، إننا بحاجة لفضاءات تجارية واسعة في أفريقيا من أجل الارتقاء بالتصنيع".

وعد موشانغا أن البلدان الأفريقية لن تكون جاهزة لإطلاق أجندة التصنيع إلا إذا استثمرت القارة في منتجات أصلية مصنوعة في أفريقيا.

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