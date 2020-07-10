السعودية اليوم / رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا



سوكري 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واس

أعلنت رئيسة بوليفيا جانين آنييز عن تأكيد إصابتها بفيروس

وقالت آنييز عبر تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: إن حالتها جيدة وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد إصابة وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا بفيروس كورونا.

يذكر أن بوليفيا سجلت أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و1500 وفاة، ما يعد من أعلى مستويات الإصابة بالنسبة لعدد السكان في العالم.

// انتهى //

03:13ت م

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سوكري 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسأعلنت رئيسة بوليفيا جانين آنييز عن تأكيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعها للفحوصات الطبية.وقالت آنييز عبر تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: إن حالتها جيدة وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي.يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد إصابة وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا بفيروس كورونا.يذكر أن بوليفيا سجلت أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و1500 وفاة، ما يعد من أعلى مستويات الإصابة بالنسبة لعدد السكان في العالم.// انتهى //03:13ت م0247

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