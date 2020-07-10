سياسي / الولايات المتحدة الأمريكية تشيد باستجابة إندونيسيا لوصول 99 لاجئا من الروهينجا



واشنطن 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واس

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية باستجابة حكومة إندونيسيا والسلطات المحلية لوصول 99 لاجئا من الروهينجا خلال 24 يونيو في المياه الإندونيسية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم : إن الولايات المتحدة تثمن التنسيق الوثيق بين إندونيسيا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وتشيد بالإجراءات الإنسانية التي تتخذها إندونيسيا فيما يتعلق بهذه الفئة السكانية الضعيفة ولعملها كقائد داخل رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن هذه المسألة الملحة، مشيرة إلى أن إندونيسيا تضرب مثالا قويا لدول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة تشجع على تقاسم المسؤولية والتعاون الإقليميين في عمليات البحث والإنقاذ وتوفير النزول الآمن والإنساني لأكثر الفئات ضعفا الذين يصلون إلى شواطئ دول الآسيان، خاصة خلال وباء

وأعربت الخارجية الأمريكية عن انزعاجها الشديد، من التقارير التي تفيد بأن الجيش البورمي قام بهجوم في بلدة راثيدونغ بولاية راخين.

وأضاف البيان : لقد أعربنا عن قلقنا العميق إزاء تصاعد العنف بين الجيش البورمي وجيش أراكان وتأثيره على المجتمعات المحلية، مجددين التأكيد على ضرورة وقف القتال والحوار السلمي، وتجديد الجهود لحماية المجتمعات المحلية ووصول المنظمات الإنسانية.

// انتهى //

02:40ت م

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واشنطن 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسأشادت الولايات المتحدة الأمريكية باستجابة حكومة إندونيسيا والسلطات المحلية لوصول 99 لاجئا من الروهينجا خلال 24 يونيو في المياه الإندونيسية.وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم : إن الولايات المتحدة تثمن التنسيق الوثيق بين إندونيسيا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وتشيد بالإجراءات الإنسانية التي تتخذها إندونيسيا فيما يتعلق بهذه الفئة السكانية الضعيفة ولعملها كقائد داخل رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن هذه المسألة الملحة، مشيرة إلى أن إندونيسيا تضرب مثالا قويا لدول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.وأكد البيان أن الولايات المتحدة تشجع على تقاسم المسؤولية والتعاون الإقليميين في عمليات البحث والإنقاذ وتوفير النزول الآمن والإنساني لأكثر الفئات ضعفا الذين يصلون إلى شواطئ دول الآسيان، خاصة خلال وباء كورونا وأعربت الخارجية الأمريكية عن انزعاجها الشديد، من التقارير التي تفيد بأن الجيش البورمي قام بهجوم في بلدة راثيدونغ بولاية راخين.وأضاف البيان : لقد أعربنا عن قلقنا العميق إزاء تصاعد العنف بين الجيش البورمي وجيش أراكان وتأثيره على المجتمعات المحلية، مجددين التأكيد على ضرورة وقف القتال والحوار السلمي، وتجديد الجهود لحماية المجتمعات المحلية ووصول المنظمات الإنسانية.// انتهى //02:40ت م0244

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