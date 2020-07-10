شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات «حجاج الداخل» خارج الخدمة استثنائيا والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت مصادر لـ«اليوم»، أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل ليس لها أي دور في حج 1441هـ، وأنها خارج منظومة العمل خلال الموسم الحالي الاستثنائي.

أفضل الخدمات

وأبانت المصادر أن وزارة الحج والعمرة تتولى كافة المهام الخاصة بتنظيم وتقديم الخدمات المطلوبة لحجاج الداخل، بما يساعدهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة، وذلك بعد إعدادها لأنسب خطط التفويج، التي تطبق خلالها جميع الاشتراطات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والتي سيتم تنفيذها بشكل متقن باتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، بما يضمن توفير أفضل الخدمات الصحية والخدمية لحجاج بيت الله.

دعم وتمويل

وكشفت عن أن تمويل ودعم شركات حجاج الداخل من المؤسسات والبنوك التمويلية يبدأ من 2.5 مليون ريال، حتى 15 مليون ريال، حسب تصنيف كل شركة ومؤسسة، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين الحاصلين على التراخيص من وزارة الحج والعمرة، 560 شركة ومؤسسة في قطاع العمرة، و195 في قطاع الحج.

Advertisements

مواجهة الخسائر

ولفتت إلى أن الدعم المعلن من قبل بعض الجهات التمويلية، مثل البنوك، والمؤسسات، والشركات المالية، لشركات ومؤسسات الحج، لمواجهة الخسائر الناتجة عن الإجراءات الاحترازية الكبيرة التي نفذتها المملكة للحد من تفشي فيروس «كورونا»، سيمكنها من تنفيذ كافة التزاماتها المالية خلال فترة توقف النشاط، وتخفيف الأعباء عن قطاع الحج والعمرة، من خلال الاستفادة من مبادرات منشآت وبرنامج كفالة وصندوق التنمية الوطني.

خطط مستقبلية

وأكدت المصادر أن المبادرات ستنعكس إيجابًا على مساعدة القطاع في أداء أعماله تجاه الحج والعمرة، وتنفيذ برامج وخطط الفترة المقبلة، لافتة إلى أن المبادرة المتمثلة في برنامج «كفالة»، جار العمل والتنسيق عليها للاستفادة بأكبر عدد ممكن من شركات ومؤسسات حجاج الداخل في القروض التمويلية الإسلامية الصحيحة.