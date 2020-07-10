شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 8 سنوات.. «بطاقة العائلة» تنقذ «مسن الخبر» المفقود والان نبدء بالتفاصيل

بعد غياب 8 سنوات، عثرت الجهات المختصة، على مسن في محافظة الخبر، يفترش الرصيف في أحد الطرق الفرعية، وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأمر، الذي يوضح رحمة القلوب، والحس الإنساني العظيم للمجتمع.

فقد الذاكرة

وأكد مصدر مسؤول لـ (اليوم) أنه يعاني من فقد الذاكرة «الزهايمر»، وباشرت الجهات المسؤولة الموقع للوصول إليه، وتمت متابعة الأمر بالتكاتف والتعاون بين محافظ الخبر، وشرطة الخبر، والشؤون الاجتماعية والشؤون الصحية بالخبر.

إيواء وتسكين

وبسؤال المسن عن سبب وجوده في الخارج، أكد أنه لم يكن يملك قيمة إيجار شقة، فمكث في الشارع، مبينًا أن الناس يعطونه وجبات تعاطفًا معه، ولكن لم يقم أحد بإيوائه، وعُثر بحوزته على بطاقة العائلة.

وبيّن أن جمعية البر الخيرية بالخبر «مبرة إحسان»، وضمن جهودها، وسعيًا في عمل الخير، عملت على إيواء المسن وتسكينه في إحدى الشقق المفروشة.

يد العون

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وأوضح أنه وردت العديد من الاتصالات من أصحاب الخير؛ لمد يد العون للمسن وذويه، مؤكدًا أن ذلك يبيّن تكاتف ورحمة قلوب المجتمع والحس الإنساني العظيم.

فحوصات طبية

وحضر اثنان من أبنائه، بفرح شديد، بعد علمهما بخبر العثور على والدهما، وتم التأكد من أنه والدهما، بمطابقة بطائق الأحوال مع بطاقة والدهما، وأوضحا للجمعية أن والدهما خرج منذ ثمانية أعوام ولم يعُد، مؤكدين أنه تم رفع بلاغ في ذلك الحين.

وتم تسليمه لأبنائه بعد أخذ الإجراءات النظامية، وبعد أن خضع للفحوصات الطبية اللازمة؛ للاطمئنان على وضعه الصحي.

تعاون وتكاتف

جاء ذلك في ظل دعم الحكومة الرشيدة - أيدها الله -، التي لا تترك أي شخص محتاج، وكذلك بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وبالتعاون والتكاتف مع الجهات الحكومية، التي تتناظم للوصول إلى المعلومة، وأخذ الإجراءات الصحيحة.