شكرا لقرائتكم خبر عن سحب دخان حريق «الخردة والسكراب» تغطي سماء النابية والان نبدء بالتفاصيل

هرعت فرق الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، ظهر يوم أمس، لإخماد الحريق الضخم الذي اندلع في محلات الخردة والسكراب، ومحلات السيراميك بمركز النابية، وتنقل الحريق من موقع إلى آخر، وغطى الدخان الأسود الكثيف وشهب النيران سماء النابية.

أعمدة دخان

وأكد شاهد العيان المواطن محمد القحطاني، أن الحريق بدأ في حوالي 2:15 ظهرًا، وباشرت فرق الدفاع المدني وفرق الهلال الأحمر، الموقع، على الفور، مشيرًا إلى أن أعمدة الدخان الأسود غطت مركز النابية، وانتقلت النيران من موقع إلى آخر.

روائح غاز

وأوضح أن النيران تخطت شارعًا عرضه 30 مترًا، بسبب أن المنطقة مهيأة للحريق، بوجود المخلفات الكثيرة من البلاستيك، و«القراطيس»، والكراتين، والخردة بأنواعها، والإسفنج، مؤكدًا أنه كانت هناك روائح للغاز بعد الحريق، علمًا بأن وجود الشرارات أسهم في نقل النيران من موقع إلى آخر، ومن سكراب إلى سكراب، رغم البعد بينها.

محال مخالفة

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وقال القحطاني: نبّهنا مرارًا عبر صحيفة (اليوم) عن وجود خطر لوجود هذه المواقع والمحلات، فقد نهشت السكراب النابية، وعاثت العمالة في المركز الفساد، واحتلت النابية، وأنشأت المحلات المخالفة بأنواعها.

وتابع: نحذر من ذلك مجددًا، فهذه العمالة استوطنت في النابية، وأنشأت مواقع عديدة، وهذا الحريق الضخم يؤكد ما نقول، ويحتم على الجهات ذات العلاقة أداء الواجب، ومنع هذه العمالة من تحقيق ما تهدف إليه من تجميع الأموال على حساب صحة المواطن.

نشر الأمراض

وأكد أن البيئة في مركز النابية أصبحت خطرة جدًا بسبب هذه العمالة ومحلات السكراب، مطالبًا بوقف هذه الأنشطة مباشرة، وإزالة كل المحلات من مركز النابية، فالأمراض بدأت تنتشر بين الأهالي بسبب المخالفات البيئية، وهذه الأدخنة تسهم في نشر الأمراض أكثر.

تحذير سابق

وحذرت ”الخليج 365” من ذلك، أكثر من مرة، وأشارت إلى خطر تواجد محلات الخردة والسكراب في النابية في مواضيع سابقة.