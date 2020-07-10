شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف إنهاء ينقلها «التوثيق» من المحاكم لكتابات العدل والان نبدء بالتفاصيل
ورفع د. الصمعاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين «يحفظهما الله» على الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء؛ مما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعًا، ومن ذلك التطور التشريعي المستمر، وكان آخره موافقة مجلس الوزراء على نظام التوثيق الذي سيخفف من تدفق القضايا على المحاكم، كما يتوقع أن يسهم في نقل 500 ألف إنهاء من المحاكم لكتابات العدل.
وثمّن خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف، بحضور نائب الوزير الشيخ سعد السيف، وعدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة جهود رؤساء وقضاة وموظفي محاكم الاستئناف خلال الفترة الماضية التي شهدت تصاعدًا في مستوى الإنجاز وتجاوز العقبات والتحديات خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل، التي أصدر فيها أكثر من 29 ألف حكم وقرار.
وناقش اللقاء تطوير اللائحة التنفيذية لقضاء الاستئناف وضرورة إشراك قضاة الاستئناف فيها لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم، وعقد ورش عمل معهم للوصول إلى النموذج الإجرائي الأمثل بمحاكم الاستئناف، كما تم استعراض النظام الداخلي الجديد للمحاكم «تقاضي» الذي يتوقع أن يحقق تحوّلًا كاملًا بإجراءات التقاضي.
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