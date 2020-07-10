شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 441 مخالفة بمنشآت مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت 2441 جولة رقابية لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عن ضبط 441 مخالفة بالمنشآت التجارية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها. واستهدفت الجولات التي نفذتها إدارة التفتيش بالفرع التأكد من التحقق من التزام المحلات بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

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