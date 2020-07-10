شكرا لقرائتكم خبر عن دينا أمين رئيساً تنفيذياً لهيئة الفنون البصرية والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قراراً بتعيين دينا أمين رئيساً تنفيذياً لهيئة الفنون البصرية لتتولى تنفيذ رؤية الوزارة تجاه قطاع الفنون البصرية ودعم وتمكين العاملين فيه.

وتعد «أمين» من الخبرات السعودية المتخصصة في الفنون البصرية أكاديمياً ومهنياً، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في تاريخ الفنون والهندسة المعمارية من كلية ولزلي بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية، كما اجتازت دورة تدريبية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الهندسة المعمارية.

وتأتي هيئة الفنون البصرية بوصفها واحدة من 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها وزارة الثقافة مؤخراً لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف اتجاهاته ومساراته الإبداعية.

وستتولى تنظيم قطاع الفنون البصرية وتطويره على ضوء رؤية وتوجهات وزارة الثقافة وعبر مهام متعددة منها وضع إستراتيجية خاصة بتطوير القطاع ومتابعة تنفيذها، ودعم وتمكين المواهب الناشطة فيه، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى المرتبط بالفنون البصرية، ودعم حماية حقوق الملكية الفكرية، وإقامة الدورات والبرامج المهنية، وتشجيع الاستثمار في المجال.