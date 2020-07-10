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تسليم 50 طن تمور هدية المملكة للمالديف

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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 50 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية المالديف الشقيقة.

وسلّم المساعدات لحكومة المالديف -نيابة عن المركز- القائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالمالديف سيف القحطاني، بحضور وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف د. أحمد زاهر علي، الذي بدوره قدّم الشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الهدية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس عُمق الروابط التي تجمع بين البلدين، ويدعم مسار العلاقات الثنائية المتميزة.

وقال إن المملكة رغم ما أحدثته جائحة في العالم من معاناة كبيرة على المستويات كافة، فإنها لم تنسَ تقديم العون للمتضررين من انتشار الفيروس. وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل للأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

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