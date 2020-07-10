شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ألف مكالمة إسعافية للهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة خالد السهلي أن نوع الحالات التي جرى التعامل معها تضمن 1661 مريضًا عاديًا، و913 حالة اشتباه عدوى، و611 مريضًا يعاني من أزمة تنفسية، و588 حالة غيبوبة وإغماء، كما جرى التعامل مع 1124 حالة حوادث متنوعة.
كانت هذه تفاصيل خبر 27 ألف مكالمة إسعافية للهلال الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.