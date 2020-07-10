شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ألف مكالمة إسعافية للهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة العديد من الخدمات الإسعافية خلال شهر يونيو 2020، وبلغ إجمالي المكالمات 27475 مكالمة، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة عبر تطبيق «أسعفني» 533، وإجمالي الحالات 5595، وبلغ عدد المنقول منها 2537 وغير المنقول 3058.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة خالد السهلي أن نوع الحالات التي جرى التعامل معها تضمن 1661 مريضًا عاديًا، و913 حالة اشتباه عدوى، و611 مريضًا يعاني من أزمة تنفسية، و588 حالة غيبوبة وإغماء، كما جرى التعامل مع 1124 حالة حوادث متنوعة.