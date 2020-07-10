شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 8 آلاف طن نفايات وأتربة بالأرطاوية والان نبدء بالتفاصيل

دشّنت بلدية الأرطاوية حملة جديدة لإزالة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري. وكانت البلدية قد أطلقت قبل 6 أشهر كمرحلة أولى حملة لإزالة المخلفات بجميع أشكالها في الأحياء السكنية والطرقات وما سببه تواجدها من تشويه بصري وانعكاسات سلبية على البيئة المحيطة بالمواطنين، ورفعت خلالها 33 سيارة تالفة، وأزالت 5788 طن نفايات و2340 طنًا من الأتربة والرمال المتراكمة لفترات طويلة في الشوارع والطرقات جراء التقلبات الجوية.

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