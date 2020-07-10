شكرا لقرائتكم خبر عن أتمتة «رخص البناء» بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز خدمات المطورين «إتمام» التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع أمانة الطائف عن بعد، الربط الالكتروني لإصدار رخص البناء للمشروعات العقارية، مستهدفا تطوير وتحسين بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري وتعزيز التكامل الخدمي مع القطاعات الحكومية.

وأوضح أمين الطائف م. محمد آل هميل، أن الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء مع مركز «إتمام»، يعتبر خطوة مهمة في طريق تيسير المعاملات لقطاع التطوير العقاري وحافزا لزيادة الاستثمار بالقطاع.

وأكد المشرف العام على خدمات التطوير العقاري د. خالد العرفج أن الربط الإلكتروني يهدف إلى تسهيل أعمال المطور العقاري والارتقاء بالخدمات المقدمة له، مشيرا إلى أن التعاون والدعم من الأمانات التي تم الربط معها حتى الآن يمثل روح التكامل بين جميع القطاعات الحكومية المعنية بالتطوير العقاري؛ لتحقيق المستهدفات الوطنية للقطاع السكني.

وأوضح مدير «إتمام» م. عبدالوهاب القحطاني أن الارتباط مع أمانة محافظة الطائف لإصدار رخص البناء يترجم المساعي الحثيثة التي نسعى لتحقيقها من زيادة في نمو قطاع التطوير العقاري عبر تيسير الإجراءات والتكامل مع جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالتطوير العقاري؛ مما ينعكس بشكل كبير على الاستثمارات والقطاع بشكل عام.