شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يناقش تدابير وقاية ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

بحثت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، في اجتماعٍ عقدته «عن بعد» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. أيمن فاضل وحضور أعضاء اللجنة في ضوء دراستها لتقرير وزارة الحج والعمرة السنوي للعام المالي 1440 / 1441هـ، استعدادات وزارة الحج لموسم حج العام الحالي، الذي يأتي استثنائيا في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة وصحة الحجاج من تبعات وآثار جائحة كورونا وسبل الوقاية منها، بمشاركة مسؤولين بالوزارة.

واستعرضت اللجنة مع المسؤولين خلال الاجتماع سبل التنسيق القائم بين الوزارة ووزارة الصحة؛ لتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة. وتطرق الاجتماع إلى ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة حول رؤيتها التطويرية في الفترة المستقبلية في كل المجالات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وأبرز المبادرات التي تعكف عليها الوزارة حالياً، وإنجازاتها والمعوقات التي قد تقف أمام تحقيق بعض أهدافها خلال عام التقرير.

كما استعرض الاجتماع ما تم التوصل إليه بشأن المؤتمر الفكري لحج عام 1442هـ. وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الأسئلة والاستفسارات على المسؤولين بالوزارة الذين أكدوا حرص الوزارة بمختلف قطاعاتها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية على رفع مستوى وجودة الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين، تجسيدا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسخير مختلف الإمكانات والموارد لخدمة وفود الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.