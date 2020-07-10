شكرا لقرائتكم خبر عن 20 % من حالات «كورونا» بلا أعراض.. و70 % يسيرة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أن ٢٠٪ من الحالات المصابة في العالم ليس لديها أعراض نهائيًا، و٧٠ ٪ - ٨٠ ٪ لديها أعراض يسيرة، وبقية الحالات تستلزم الاهتمام الطبي، وبعضها يتطلب العناية المركزة.

وقال خلال المؤتمر اليومي، إنه لا يوجد أسلوب فحص معين أو تقنية معتمدة للتأكد مما إذا كان الشخص قد أصيب بفيروس كورونا سابقًا وتعافى أم لا. موضحا أن الرذاذ أحد الطرق الرئيسة لانتقال الفيروس، وأن معظم الحالات المصابة مؤخرًا مرتبطة بالمخالطة المجتمعية.

وأضاف: نستطيع العيش مع الجائحة ونعود للحياة الطبيعية بحذر. مستكملا: المدة قد تطول، والناس عمومًا ينقسمون إلى فئتين: مستهتر ومتوتر، وأبرز عمليات التوازن هي الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية. وحذر من أن الشعور الدائم بالضغط والتوتر قد يسبب مشاكل نفسية.

وسجلت وزارة الصحة أمس، 3183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، و41 حالة وفاة، و3046 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 161.096 حالة. وكشفت عن أن عدد الحالات النشطة بلغ 60.131 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2.225 حالة.

وتوزعت حالات الإصابة بين مدن ومحافظات المملكة كالتالي: الرياض 364، الدمام 247، جدة 246، الهفوف 196، الطائف 181، المبرز 152، المدينة المنورة 122، أبها 96، خميس مشيط 96، محايل عسير 87، مكة المكرمة 84، بريدة 76، نجران 71، الخبر 66، حائل 66، الظهران 63، حفر الباطن 63، ينبع 49، صفوى 45، بيشة 38، أبوعريش 31، تبوك 30، سبت العلاية 29، الجبيل 29، الجفر 27، بقيق 23، وادي الدواسر 22، بللسمر 21، عيون الجواء 20، رأس تنورة 19، القطيف 18، مهد الذهب 17، رفائع الجمش 16، رجال ألمع 16، العيون 14، عنيزة 14، تثليث 14، أحد رفيدة 13، جازان 13، صبيا 11، بدر الجنوب 11، شرورة 11، المخواة 10، الرس 10، ثريبان 10، النماص 10، عرعر 10، السحن 9، قلوة 8، سكاكا 8، الخرمة 8، أم الدوم 8، وثيلان 8، المندق 7، رنية 7، تنومة 7، البشائر 7، بيش 7، الليث 7، الشملي 7، قيا 6، ظهران الجنوب 6، سراة عبيدة 6، وادي بن هشبل 6، القيصومة 6، الشنان 6، الدرب 6، ضرما 6، القريع 6، عريعرة 5، المجمعة 5، رويضة العرض 5، العقيق 5، تربة 4، المضة 4، بارق 4، بقعاء 4، الدائر 4، صامطة 4، أضم 4، رفحاء 4، الدوادمي 4، الخرج 4، بلجرشي 4، العيص 3، الحناكية 3، القوز 3، نمرة 3، ميسان 3، البرك 3، المجاردة 3، الحائط 3، موقق 3، السليل 3، حوطة بني تميم 3، شقراء 3، ثادق 3، القرى 3، الأسياح 2، ضرية 2، رياض الخبراء 2، الحرجة 2، البطحاء 2، الغزالة 2، الموسم 2، رابغ 2، خليص 2، ثار 2، شعبة 2، طريف 2، البدع 2، ضباء 2، الباحة 2، الحمنة 1، وادي الفرع 1، العلا 1، خيبر 1، المذنب 1، منفذ الحديثة 1، المظيلف 1، المحاني 1، ظلم 1، الفرشة 1، مليجة 1، قرية العليا 1، الطوال 1، ضمد 1، حبونا 1، الدرعية 1، الزلفي 1، أملج 1، ميقوع 1.