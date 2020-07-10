شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية مهارات الإعلاميين لدعم قضايا الطفولة والان نبدء بالتفاصيل

ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا» بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، وبالشراكة مع إدارة الإعلام - الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد الإذاعات الإسلامية «إيبو»، الأربعاء القادم، ورشة عمل افتراضية عبر برنامج «زووم» حول «تداعيات حقوق الطفل في ظل جائحة كورونا ». وتستهدف الورشة التي يقدمها د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع والعميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة القاهرة المصرية، تنمية مهارات الإعلاميين بشأن طرق التعاطي مع قضايا حقوق الطفل في ظل جائحة كورونا، وكيفية التعامل مع قضايا حقوق الطفل بمختلف تفريعاتها.

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