شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية مهارات الإعلاميين لدعم قضايا الطفولة والان نبدء بالتفاصيل
وتستهدف الورشة التي يقدمها د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع والعميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة القاهرة المصرية، تنمية مهارات الإعلاميين بشأن طرق التعاطي مع قضايا حقوق الطفل في ظل جائحة كورونا، وكيفية التعامل مع قضايا حقوق الطفل بمختلف تفريعاتها.
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