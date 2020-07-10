شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1.5 طن أغذية فاسدة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية القطيف م. محمد الحسيني، أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقها، مشيرًا إلى أن عملية الضبط جاءت نتيجة الجولات التفتيشية المستمرة ضمن حملة الرقابة.
وأوضح أن البلدية تنفذ الجولات والزيارات التفتيشية للمجمعات والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940.
وأكد أن البلدية تعمل على توفير السلامة للمواطن من خلال مواصلة الجولات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية، داعيًا في الوقت نفسه المواطنين إلى ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي والإبلاغ عن المخالفات.
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