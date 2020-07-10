شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جامعة الإمام عبدالرحمن و«الداخلية» والان نبدء بالتفاصيل

وقع رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالله الربيش ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان الداود مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الصحية والأكاديمية «عن بعد».

وتهدف المذكرة إلى تطور علاقة التعاون والشراكة في مجال الخدمات الصحية والأكاديمية والتدريبية والوقائية والعلاجية والبحثية وتبادل الخبرات والمصلحة المشتركة والنمو المعرفي بين الطرفين.

وقال د. الربيش: إن المذكرة ستنعكس إيجاباً على خدمات المستفيدين سواء طبياً وأكاديميأ وفي مجال التدريب.

وذكر عميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات د. عبدالكريم الهويش أن المذكرة تشمل التدريب والتعليم وتأهيل وتنمية الموارد البشرية وتبادل المعلومات والخبرات وأيضاً في مجال الاستشارات الطبية والفنية والتقنية، كما تدعم الأبحاث والدراسات الطبية والعلمية والمشاركة بالمجاميع البحثية وتطويرها والاستفادة من مصادر التعلم والكفاءات الطبية والعلمية والفنية والإدارية، والاستفادة من الخطط الدراسية لبرامج الكليات الصحية بالجامعة.

وأكد الرئيس التنفيذي لبرامج المدن الطبية د. سعود الرشيدي، أن الاتفاقية ستسهم في تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات الفنية والتقنية، وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية لمنسوبي «المدن الطبية»، عبر تخصيص مقاعد دراسية لمنسوبي «المدن الطبية»، في برامج الدراسات العليا بالكليات الصحية بالجامعة.