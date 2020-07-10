شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بعصابة ارتكبت 46 قضية جنائية والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت شرطة المنطقة الشرقية تشكيلا عصابيا ارتكب 46 قضية جنائية في محافظة الأحساء تخطت قيمتها المليون ريال. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 مواطنين «في العقدين الثالث والرابع من العمر» في محافظة الأحساء، وذلك لارتكابهم 46 قضية جنائية، والسطو على المنازل والقيام بسرقات مالية ومصوغات ذهبية منها، قدرت قيمتها بحوالي «1،400،000» ريال، وتم ضبط بعض المبالغ المالية والمصوغات الذهبية بحوزتهم، بالإضافة إلى أسلحة نارية يستخدمونها أثناء تنفيذ جرائمهم. وجرى إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بعصابة ارتكبت 46 قضية جنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.