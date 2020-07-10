شكرا لقرائتكم خبر عن 20 نقطة «واي فاي» بواجهة الخفجي البحرية والان نبدء بالتفاصيل

فعّلت بلدية محافظة الخفجي كافة التجهيزات لخدمات الإنترنت الواي فاي «Wi-Fi» في الواجهة البحرية بالمحافظة، وذلك عبر 20 نقطة ساخنة للوصول لخدمة الإنترنت بأفضل السرعات.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحميداني أن البلدية سعت إلى توفير خدمة الإنترنت لمرتادي الواجهات البحرية في المحافظة، بهدف تحويل مدينة الخفجي إلى «مدن ذكية»، إيمانًا بأهمية تقنية المعلومات في المساعدة على رفاهية المواطنين والمقيمين وتنمية المجتمع، وعكس الجانب المشرق للمنطقة الشرقية والمناطق السياحية والترفيهية، ويعتبر ذلك التطبيق الفعلي والحقيقي لبداية برنامج «المدينة الذكية».

وأوضح أن البلدية وفرت أكثر من 20 نقطة ساخنة على امتداد الواجهة البحرية بطول 6 كيلو مترات، للوصول للإنترنت بأفضل السرعات وأجود الخدمات، من خلال الاستفادة من البنية التحتية لشركات الاتصالات.

وقال إنها عبارة عن عامود بشكل دائري يعمل بالطاقة الشمسية ويحتوي على مداخل شحن usb وشواحن wirless وإنارة بخاصية LED على كل عامود مزوّد بمقاعد خشبية بشكل دائري، بالإضافة إلى سمّاعات للأذان للصلوات الخمس موزعة بأماكن التجمعات على طول الواجهة البحرية.. لافتًا إلى أن المستفيدين من هذه الخدمة هم الزوار، ومرتادو المطاعم والمناطق الخدمية القريبة للنقاط الساخنة.