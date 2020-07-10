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سماع دوي انفجارات غرب طهران
متابعات الخليج 365 - متابعة
كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن سماع دوي انفجارات غرب العاصمة طهران، ذكرت ذلك قناة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل دون ذكر مزيد من التفاصيل.
في سياق متصل قالت وكالة “مهر” و”وكالة أنباء التلفزيون الإيراني” أنه تم سماع دوي انفجارات من ناحية بلدة کرمدرة قرب مدينة كرج في إقليم البرز وبلدة القدس غرب طهران، وأدى الحادث الذي لم يتم تحديد سببه بعد إلى انقطاع التيار الكهربائي.
يذكر أنه إيران شهدت قبل أسابيع وقوع انفجار ضخم في قاعدة عسكرية شرق العاصمة طهران.
وقال ناشطون إيرانيون إنهم سمعوا دويّ انفجار في منطقة تقع شرق العاصمة الإيرانية طهران، بدورها نقلت وكالة مهر عن مصادر غير رسمية سماع صوت انفجار ضخم شرق طهران.
يُشار إلى أن المنطقة التي تحدّث عنها الناشطون تقع قرب منطقة بارشين التي تضم موقع بارشين العسكري ومعامل للصناعات الدفاعية.
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