شاهد.. تدشين فعالية تحجير السيارات بمنتزه الحبلة بأحد رفيدة

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

دشن رئيس مركز الواديين يحيى آل مجدع، أمس فعالية تحجير السيارات بمنتزه الحبلة السياحي في محافظة أحد رفيدة ضمن فعاليات صيف 41 حيث شهدت الفعالية حضورًا كبيرًا من المصطافين وأهالي عسير وسط إجراءات احترازية متكاملة للوقاية من فيروس كورونا.

Advertisements

وأشاد آل مجدع بالتنظيم وتعاون الجهات الخدمية والأمنية بمركز الواديين لإنجاح الفعالية، مضيفًا أن هناك فعاليات قادمة في منتزه الحبلة وهي الدراجات الهوائية والتي سوف تكون يوم الأحد القادم، يليها رياضة المشي يوم الثلاثاء القادم، وكذلك أمسية شعرية في ذات اليوم، والتي ستحتضنها القرية التراثية عند الساعة الثامنة مساءً.

من جهته أضاف رئيس بلدية مركز الواديين الأستاذ متعب آل منصور بأن عدد المشاركين في فعالية تحجير السيارات التي ستستمر 3 أيام بلغ 15 مشاركًا، وسيتم التصويت لمشارك واحد فقط للفوز بهذه الفعالية عن طريق الرابط (https://forms.gle/d1KxPf836cZcYQWz7). فيما ستُعلن النتائج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقال أيضا إنه تم عمل مسار للسيارات في موقع التحجير بحيث يتمكن المتنزه من رؤية المشاركين وهو في مركبته دون الحاجة للنزول منها.

المزيد

جديد الأخبار