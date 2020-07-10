، بعد أسبوع من تركيب "ساهر".. مجهولون في "تربة" يعتدون عليه بالحريق والطمس ،

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اعتدى مجهولون على كاميرتين للرصد الآلي "ساهر" بتربة؛ حيث تعرضت الكاميرا الأولى للحريق بينما طُمست الواجهة الأمامية للثانية، وذلك بعد حوالي أسبوع من تشغيلها بالمدخلين الشمالي والجنوبي للمحافظة، وذلك للحد من السرعة الجنونية والحوادث المستمرة.
وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، والتي لا تعتبر المرة الأولى من نوعها، حيث تكررت عملية الاعتداء قبل ثلاثة أعوام على طريق حضن الرابط بين "تربة - الطائف"، ونشرت "الخليج 365" في حينه تفاصيل الواقعة.
وقال مواطنون لـ"الخليج 365": "شاهدنا انضباطاً تاماً من الجميع بعد أن شاهدوا كاميرات "ساهر" تعمل على رصد من تتجاوز سرعة مركبته 90كم، وبذلك انخفض تهور قائدي المركبات بشكل ملحوظ".
وحول هذا الموضوع، بدأ انتشار لظاهرة التظليل الكامل للكثير من المركبات، بالإضافة إلى إزالة اللوحات الأمامية والخلفية لها، وسط استياء عدد كبير من الأهالي من استمرار محال التظليل في الانسياق مع رغبات فئة الشباب بتظليل مركباتهم، وإسهامهم الواضح في التعمد بارتكاب المخالفة المرورية التي نصت الأنظمة المرورية بإصدار مخالفات لمرتكبيها بغرامات مالية.
وأوضحت مصادر "الخليج 365" أن جهود قسم مرور تربة مستمرة، ولكنها لا تفي بالغرض المأمول؛ نظراً لقلة أعداد المنسوبين، حيث إن القسم بمحافظة تربة لم يحظ حتى الآن بدعمه بالكوادر البشرية والمركبات الرسمية لتغطية محافظة تربة بالشكل المطلوب على مدار الساعة.
بعد أسبوع من تركيب "ساهر".. مجهولون في "تربة" يعتدون عليه بالحريق والطمسمتعب البقمي الخليج 365 2020-07-10
اعتدى مجهولون على كاميرتين للرصد الآلي "ساهر" بتربة؛ حيث تعرضت الكاميرا الأولى للحريق بينما طُمست الواجهة الأمامية للثانية، وذلك بعد حوالي أسبوع من تشغيلها بالمدخلين الشمالي والجنوبي للمحافظة، وذلك للحد من السرعة الجنونية والحوادث المستمرة.
وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، والتي لا تعتبر المرة الأولى من نوعها، حيث تكررت عملية الاعتداء قبل ثلاثة أعوام على طريق حضن الرابط بين "تربة - الطائف"، ونشرت "الخليج 365" في حينه تفاصيل الواقعة.
وقال مواطنون لـ"الخليج 365": "شاهدنا انضباطاً تاماً من الجميع بعد أن شاهدوا كاميرات "ساهر" تعمل على رصد من تتجاوز سرعة مركبته 90كم، وبذلك انخفض تهور قائدي المركبات بشكل ملحوظ".
وحول هذا الموضوع، بدأ انتشار لظاهرة التظليل الكامل للكثير من المركبات، بالإضافة إلى إزالة اللوحات الأمامية والخلفية لها، وسط استياء عدد كبير من الأهالي من استمرار محال التظليل في الانسياق مع رغبات فئة الشباب بتظليل مركباتهم، وإسهامهم الواضح في التعمد بارتكاب المخالفة المرورية التي نصت الأنظمة المرورية بإصدار مخالفات لمرتكبيها بغرامات مالية.
وأوضحت مصادر "الخليج 365" أن جهود قسم مرور تربة مستمرة، ولكنها لا تفي بالغرض المأمول؛ نظراً لقلة أعداد المنسوبين، حيث إن القسم بمحافظة تربة لم يحظ حتى الآن بدعمه بالكوادر البشرية والمركبات الرسمية لتغطية محافظة تربة بالشكل المطلوب على مدار الساعة.
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
01:40 AM
وسط استياء الأهالي من انتشار ظاهرتي "التظليل" و"نزع اللوحات"
اعتدى مجهولون على كاميرتين للرصد الآلي "ساهر" بتربة؛ حيث تعرضت الكاميرا الأولى للحريق بينما طُمست الواجهة الأمامية للثانية، وذلك بعد حوالي أسبوع من تشغيلها بالمدخلين الشمالي والجنوبي للمحافظة، وذلك للحد من السرعة الجنونية والحوادث المستمرة.
وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، والتي لا تعتبر المرة الأولى من نوعها، حيث تكررت عملية الاعتداء قبل ثلاثة أعوام على طريق حضن الرابط بين "تربة - الطائف"، ونشرت "الخليج 365" في حينه تفاصيل الواقعة.
وقال مواطنون لـ"الخليج 365": "شاهدنا انضباطاً تاماً من الجميع بعد أن شاهدوا كاميرات "ساهر" تعمل على رصد من تتجاوز سرعة مركبته 90كم، وبذلك انخفض تهور قائدي المركبات بشكل ملحوظ".
وحول هذا الموضوع، بدأ انتشار لظاهرة التظليل الكامل للكثير من المركبات، بالإضافة إلى إزالة اللوحات الأمامية والخلفية لها، وسط استياء عدد كبير من الأهالي من استمرار محال التظليل في الانسياق مع رغبات فئة الشباب بتظليل مركباتهم، وإسهامهم الواضح في التعمد بارتكاب المخالفة المرورية التي نصت الأنظمة المرورية بإصدار مخالفات لمرتكبيها بغرامات مالية.
وأوضحت مصادر "الخليج 365" أن جهود قسم مرور تربة مستمرة، ولكنها لا تفي بالغرض المأمول؛ نظراً لقلة أعداد المنسوبين، حيث إن القسم بمحافظة تربة لم يحظ حتى الآن بدعمه بالكوادر البشرية والمركبات الرسمية لتغطية محافظة تربة بالشكل المطلوب على مدار الساعة.
، بعد أسبوع من تركيب "ساهر".. مجهولون في "تربة" يعتدون عليه بالحريق والطمس ،
المصدر : الخليج 365
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