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أعلنت الجريدة الرسمية “أم القرى” أن عدد غدٍ (الجمعة) يتضمن تفاصيل وضوابط قرار استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءي (المنع من السفر، والحبس) الواردَين في المادة 46 من نظام التنفيذ.
وكان مجلس الشورى قد صوّت في شهر أبريل الماضي على القرار، ووافق عليه بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع الاستثناء، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه موضوع الاستثناء بعد طرح التقرير للنقاش قبل التصويت على توصية اللجنة.
ومن المقرر أن يُنشر غدا في الجريدة الرسمية كافة تفاصيل وضوابط وآلية ذلك الاستثناء، والذي وافق عليه مجلس الوزراء بشكل رسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. إستثناء العسكريين إجراءات المنع من السفر والحبس … التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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