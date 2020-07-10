برنامج سكني : هذا هو مبلغ تحمل الدولة للقيمة المضافة للمسكن الأول و هذع طريقة إصدار الشهادة

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أكد برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، استمرار تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة لكافة المواطنين الراغبين في تملك المسكن الأول بنسبة 15%، بهدف تقليل كلفة امتلاك المساكن على المواطنين.

ودعا البرنامج المواطنين الراغبين في شراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء إلى إصدار شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة، من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة أو عبر تطبيق “سكني” للأجهزة الذكية.

وأبان أنه بعد التحقق من البيانات وحالة الاستحقاق لمستفيدي الدعم، سيتم إصدار شهادة التحمل عن مبلغ شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد عن 850 ألف ريال، وأنه في حال زاد المبلغ عن ذلك فيتحمل المواطن ضريبة الزيادة.

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وأبان البرنامج أنه منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية يونيو الماضي تم إصدار نحو 280 ألف شهادة تحمّل للضريبة، حيث يتم سداد ضريبة القيمة المضافة للمطور بعد تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق خطاب تفويض مُصدق والتحقق من المعلومات المطلوبة للسداد.

ويستهدف “سكني” هذا العام خدمة 300 ألف أسرة من خلال توفير جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان الذي يهدف إلى رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول 2020 والوصول إلى 70% في 2030.

هنا بالأسفل شرح لخطوات إصدار شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة (المسكن الأول)



