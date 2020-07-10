ابن مساعد بعد تسريبات خيمة القذافي: اللهم ارزقني صبر أشقائنا في الكويت

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علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على التسريبات التي تم تداولها في الفترة الأخيرة لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في الكويت، وفضح تآمرهم على بلادهم والمملكة.

وقال ابن مساعد: ” اللهم ارزقني صبر أشقائنا وأحبائنا في الكويت الغالية على من ثبت تآمرهم عليها وعلينا “.

يذكر أن جهاز أمن الدولة الكويتي بوزارة الداخلية، أحال مبارك الدويلة، والأمين العام السابق للحركة السلفية حاكم المطيري إلى النيابة العامة، على خلفية التسريبات مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

