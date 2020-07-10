شاهد.. الإمارات تبدأ في استخدام الكلاب البوليسية للكشف عن المصابين بـ”كورونا”

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بدأت وزارة الداخلية الإماراتية في استخدام الكلاب البوليسية للكشف عن مصابي فيروس “كورونا”، وذلك للحد من انتشاره.
وأوضحت الداخلية أنها أنهت مرحلة التجريب الميداني بنجاح، والتي اعتمدت على سرعات قياسية في أخذ عينات من الأشخاص من تحت الإبط، ليتم عرض العينات على الكلاب من دون أي تواصل مباشر مع الأشخاص وبنتيجة فورية.
وشملت التجارب الميدانية عدداً من المواقع الحيوية والصحية، والتي أظهرت مستويات عالية من الدقة بلغت 91 %، وذلك بعد تدريب الكلاب لمدة أسبوعين على الكشف عن الفيروس بحاسة الشم.
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