شاب سعودي يعمل على صهريج مياه في عرعر: نظرة المجتمع ممتازة (فيديو)

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تحدث الشاب السعودي هايل العنزي عن عمله الخاص في نقل المياه باستخدام “الوايت”، منذ 6 سنوات، واصفا نظرة المجتمع له بأنها ممتازة. وأوضح، في تقرير نشرته صحيفة “عكاظ”، أنه سعيد لأنه يكسب رزقه بالحلال، حيث إنه ليس موظفا، وأن تعامل الناس معه ممتاز وإيجابي، وأن ساعات عمله متنوعة، فهو يعمل صباحا وعصرا وكذلك في الليل حسب الطلب.





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