عدد من محاربي الغش التجاري بالمملكة يروون قصصهم (فيديو)

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نشرت منصة التواصل الحكومي، أمس (الأربعاء)، تقريراً مصوراً عن عدد من محاربي الغش التجاري في المملكة، حيث روى قصصهم وتجاربهم العملية حول الغش التجاري.
وقال عبد الرحمن بن ثنيان، من هيئة المواصفات والمقاييس، إن عمته توفيت بعد انفجـار الفرن فيها منذ 20 عاماً أثناء فترة تدريبه في مراقبة جودة ومواصفات الأفران، فضلاً عن انفجار باب زجاجي في وجهه نتيجة تسرب في أحد الأفران.
ومن وزارة التجارة، روى صالح العنزي قصته مع عملية ضبط موقع لتزوير المواد الغذائية منذ عامين، والذي كان يستهدف الشركات المتعهدة مع المدارس من خلال تمرير عبوات “بنادول” مزورة.
وعلى صعيدٍ متصل، أوضح محمد أبو حديد، من الهيئة العامة للجمارك، أنه لم يكن هناك قسم للغش التجاري، بل كانت شعبة تتبع إدارة الشؤون الجمركية، حيث لم يكن هناك كشف أو مختبرات خاصة.
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