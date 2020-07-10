بعد جلسة الإفراج المشروط.. نجل حميدان التركي يؤكد نقل والده إلى العزل الانفرادي

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أكد تركي حميدان التركي، نجل المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، أن والده نُقل إلى العزل الانفرادي بعد جلسة الإفراج المشروط.

وقال التركي عبر حسابه بـ”تويتر”، إن والده لم يتمكن من التواصل مع محاميه ولم يتسن لهم معرفة نتيجة الجلسة، مشيراً إلى أنها عادة ما تصدر خلال 24 إلى 48 ساعة بعد جلسة الحكم.

يُشار إلى أن الخيارات التي كانت متاحة أمام السجين السعودي بالولايات المتحدة منذ 8 سنوات، هي قبول الإفراج المشروط أو رفض الطلب وإعادة النظر فيه بعد مدة، أو رفضه نهائياً وإكمال مدة المحكومية.

