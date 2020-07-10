ولي العهد يطمئن على صحة الرئيس البرازيلي

عبر اتصال هاتفي
أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الخميس، بالرئيس جايير ميسياس بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.
واطمأن ولي العهد، خلال الاتصال، على صحة الرئيس البرازيلي، متمنيًّا له دوام الصحة والعافية.
فيما عبّر الرئيس البرازيلي عن شكره لولي العهد على مشاعره النبيلة.
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