بالصور.. السديس يُدشن خطة رئاسة شؤون الحرمين لموسم الحج

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، خطة موسم حج عام 1441هـ؛ لاستقبال قاصدي المسجد الحرام في ظل ما تمر به البلاد من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد السديس أن الرئاسة عكفت خلال المدة الماضية على دراسة جميع الخيارات والخطط الميدانية والاستباقية بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات وآليات تحقيق الأهداف المحددة خلال حج هذا العام والتيسير على ضيوف الرحمن؛ لأداء مناسكهم بكل طمأنينة ويسر.

وبيّن أن الرئاسة جندت كامل طاقاتها البشرية وخبراتها العملية والعلمية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في إدارة الحشود والكثافة البشرية، ووضع أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية والإرشادية والتوجيهية؛ لضمان سير وسلاسة خطتها لهذا العام.

وأشاد الرئيس العام لشؤون الحرمين بجهود القيادة الرشيدة وموافقتها على أداء فريضة الحج، موضحًا أن القيادة تؤكد بشكل حثيث أهمية توفير الخدمات والاحتياجات كافة لقاصدي البيت العتيق.

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ونوه السديس بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، من عناية واهتمام بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين من عمارة الحرمين الشريفين والعناية بهما، وتأكيدهما المستمر على تحقيق السلامة والراحة للجميع وحثهما المتواصل على أهمية أداء المناسك في أجواء تسودها الراحة والطمأنينة.

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