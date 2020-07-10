اتفاقية تعاون بين جامعة عبدالرحمن بن فيصل و«خدمات الداخلية الطبية»

لتطوير الشراكة في قطاع الصحة
وقعت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون عن بُعد لتطوير التعاون المشترك في مجال الخدمات الصحية.
وشهد توقيع الاتفاقية مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، ورئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون والشراكة بين الجانبين في مجال الخدمات الصحية بشكل عام والعلاجية الوقائية بشكل خاص، وتعزيز سبل التعاون المشترك في البرامج الأكاديمية والبحثية.
كما تهدف إلى تبادل الخبرات، بما يحقق النمو المعرفي، بالإضافة إلى الإسهام في تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات الفنية والتقنية، وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية لمنسوبي المدن الطبية.
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