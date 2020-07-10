بالصور.. مراكز «تأكد» بالحدود الشمالية تستقبل أكثر من 600 مراجع

استقبلت مراكز مبادرة «تأكد» في الحدود الشمالية أكثر من 600 مراجع، وذلك منذ بدء عملها قبل أسبوعين تقريبًا، من بينهم 109 مراجعين قدمت لهم الخدمة عبر مركز «تأكد وأنت في سيارتك»، الذي دشنه أمس أمير منطقة الحدود الشمالية.

يشار إلى أن مراكز «تأكد» التي تعمل يوميًّا من الساعة 4 مساء إلى 12 صباحًا خصّصتها وزارة الصحة للذين لا يشكون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه نتيجة المخالطة بشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا المستجد من خلال عمل المسحات اليومية.

وتتطلب هذه المراكز حجز موعد عن طريق تطبيق «صحتي»، وتوجد حاليًّا في بعض المراكز الصحية ومراكز مسارات المركبات، كما ستتواجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة.

وتبين الفحوصات التي تجريها هذه المراكز مدى انتشار الفيروس والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكون بؤر التفشي.

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