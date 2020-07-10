منذ بدء عملها قبل أسبوعين
استقبلت مراكز مبادرة «تأكد» في الحدود الشمالية أكثر من 600 مراجع، وذلك منذ بدء عملها قبل أسبوعين تقريبًا، من بينهم 109 مراجعين قدمت لهم الخدمة عبر مركز «تأكد وأنت في سيارتك»، الذي دشنه أمس أمير منطقة الحدود الشمالية.
يشار إلى أن مراكز «تأكد» التي تعمل يوميًّا من الساعة 4 مساء إلى 12 صباحًا خصّصتها وزارة الصحة للذين لا يشكون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه نتيجة المخالطة بشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا المستجد من خلال عمل المسحات اليومية.
وتتطلب هذه المراكز حجز موعد عن طريق تطبيق «صحتي»، وتوجد حاليًّا في بعض المراكز الصحية ومراكز مسارات المركبات، كما ستتواجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة.
وتبين الفحوصات التي تجريها هذه المراكز مدى انتشار الفيروس والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكون بؤر التفشي.
اقرأ أيضًا:
«أمانة الحدود الشمالية» تطلق نظام المواعيد الإلكترونية عبر بوابة «بلدي»
أمير الحدود الشمالية يُثمن جهود رجال الأمن والصحة في مواجهة فيروس كورونا
إلكترونيًا.. تدشين منصة وتطبيق «معاك» للأسر المنتجة الضمانية في الحدود الشمالية
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مراكز «تأكد» بالحدود الشمالية تستقبل أكثر من 600 مراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.