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كورونا يغلق بنكين وعددًا من المحال التجارية في الخرج

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ضمن جولات تطبيق الإجراءات الاحترازية

قامت بلدية محافظة الخرج بإغلاق مصرفين بنكية و4 محلات تجارية في أحد المراكزالتجارية، وذلك لثبوت وجود حالات مصابة بفيروس المستجد للعاملين بها.

وأوضحت البلدية أنه خلال جولتها الرقابية المشتركة، بالتعاون مع لجنة الأسواق والمحلات التجارية بالمحافظة تم إغلاق المنشآت التي ثبتت بها حالات مصابة.

وبينّت البلدية أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بفيروس كورونا بما يضمن سلامة المتسوقين والعاملين في كل المنشآت.

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