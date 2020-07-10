الهلال الأحمر بالقصيم يكرم مسعفًا ساهم بإنقاذ طفل هاتفيًّا

كرّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم الإخصائي خالد بن صالح الخضر بمكتبه، اليوم الخميس، أحد منسوبي غرفة العمليات المسعف فهد ضيدان الزغيبي بشهادة شكر ودرع.

جاء ذلك نظير جهوده المبذولة في تقديم التوجيهات من غرفة العمليات لوالد طفل عندما ورد بلاغ منه يفيد بوجود حالة غرق لطفل يبلغ الثالثة من عمره؛ حيث قدّم له الإرشادات وكيفية تقديم ‏الإسعافات الأولية للطفل، وإجراء إنعاش قلبي رئوي ناجح.

كما تابع المسعف مع والد الطفل من خلال الهاتف عملية تقديم الخدمة الإسعافية له، حتى ‏عاد له النبض بفضل الإرشادات التي تم توجيهها لوالد الطفل، مع توجيه سيارة إسعاف لموقعه.

وتقوم غرفة العمليات في هيئة الهلال الأحمر باستقبال كل البلاغات لطالبي الخدمة الإسعافية على الرقم الموحّد 997 وتقديم الارشادات الطبية للمتصلين عند الحاجة لها؛ حسب نوع الحالة وكيفية الإسعافات الأولية لها وتخفيف أكبر قدر من الإصابة .

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‏ويأتي ذلك حرصًا من هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم على سلامة المواطنين والمقيمين في مختلف الفئات العمرية.

وحضر التكريم مدير غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم الإخصائي خالد العنزي، ‏متمنيًّا لجميع المواطنين والمقيمين الصحة والسلامة.

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