إجراء أول عملية بمستشفى المدينة المنورة بعد تطوير المرحلة الثانية

لمريض يعاني من ألم في المرارة
أجرى مستشفى المدينة المنورة، اليوم الخميس، أول عملية جراحية لمريض يعاني من ألم في المرارة؛ حيث تم إجراء العملية بالمنظار تحت التخدير العام .
وأوضح مدير مستشفى المدينة المنورة الدكتور إبراهيم زبيري، أن هذه العملية هي الأولى بالمستشفى بعد تدشين قسم العمليات الجراحية واكتمال التجهيزات الطبية اللازمة ضمن المرحلة الثانية للمشروع والمُقدرة بـ200 سرير، مبينًا أن العمل مستمر بالمستشفى وصولًا لطاقته الاستيعابية الكاملة وبقدرة 500 سرير وفق خطة المشروع التنفيذية .
وأكد زبيري أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لما يحظى به القطاع الصحي من دعم متواصل؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة؛ ليكون المستشفى رافدًا جديدًا يدعم منظومة التنمية الصحية المستدامة وفق أعلى معايير الجودة وتوفير الكوادر الطبية المميزة والتجهيزات الطبية الحديثة والمتكاملة في المنطقة .
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