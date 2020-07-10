بالفيديو.. «الصحة» توضح أهمية تطبيق «المحيط الآمن» للمصابين بكورونا

قالت وزارة الصحة إن المصابين بفيروس كورونا المستجد مسؤولون عن «المحيط الآمن» لهم؛ فعندما يصاب شخص يجب أن يتعامل مع الموضوع بواقعية؛ فهذه ليست وصمة بل إصابة قد تكون حصلت رغم الاحترازات وأمر يحدث كثيرًا.

وأكدت الوزارة، في فيديو لها نشرته عبر حسابها بتويتر، اليوم الخميس، أن الإصابة بالفيروس ليست نقيصة في حق المصاب، بل يجب عليه أن يأخذ المسؤولية من تلك اللحظة بخلق محيط آمن حوله، وأن يعتبر كل المخالطين في المنزل قد تعرضوا للفيروس، وأن يُعزل المصابون لمدة 10 أيام والمخالطون بدون أعراض لمدة 14 يومًا.

وأشارت الوزارة إلى أنه عند الحاجة إلى الفحوصات، يجب التنسيق بين المصابين عن طريق عيادات تطمن، والتنسيق بين من ليس لديهم أعراض عن طريق مراكز الفحص الموسع، مؤكدةً أن تطبيق المحيط الآمن للمصاب مهم خلال فترة العزل المنزلي؛ حتى يساهم في حماية من حوله من انتقال العدوى.

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