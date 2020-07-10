اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

وتهدف مذكرة الاتفاقية إلى تطوير التعاون والشراكة بين الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في مجال الخدمات الصحية بشكل عام والعلاجية الوقائية بشكل خاص، فضلًا عن تعزيز سبل التعاون المشترك في البرامج الأكاديمية والبحثية، وتبادل الخبرات، بما يحقق النمو المعرفي لكلا الجانبين.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبرامج المدن الطبية الدكتور سعود الرشيدي، أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات الفنية والتقنية، فضلًا عن تأهيل وتنمية الكوادر البشرية لمنسوبي "المدن الطبية"، عبر عدد من البرامج ومنها تخصيص مقاعد دراسية لمنسوبي "المدن الطبية"، في برامج الدراسات العليا في الكليات الصحية بالجامعة، وغيرها من مجالات التعاون بين الطرفين.
إلى ذلك، كشف عميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات أ.د. عبدالكريم بن خلف الهويش أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل لبرامج تطوير الأبحاث والدراسات العلمية لمنسوبي "المدن الطبية"، من خلال الاستفادة من مصادر التعلم المتوفرة بالجامعة والخطط الدراسية لبرامج الكليات الصحية فيها.
وتابع: "أحد أهم أوجه التعاون في هذه الاتفاقية يتمثل في مشاركة الكوادر الطبية المتخصصة، والكفاءات الفنية والإدارية في كلا الجانبين، من خلال برامج تعليمية وتدريبية على أعلى المستويات، وهو ما يسهم في نقل المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية، بإذن الله".
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