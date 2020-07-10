جمعية رعاية لمرضى السرطان بنجران تدشن موقعها الإلكتروني

وفي الختام، أوضح رئيس مجلس الإدارة قناص ال سوار أن فكرة تأسيس جمعية رعاية مرضى السرطان بنجران تخدم مرضى السرطان بالمنطقة بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تمكين العلاج والكشف المبكر وتشخيص الحالات والتعاون مع وزارة الصحة والمنظمات ومراكز البحوث في مجال السرطان.
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