جمعية رعاية لمرضى السرطان بنجران تدشن موقعها الإلكتروني

دشنت جمعية رعاية مرضى السرطان بمنطقة نجران، اليوم، الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية ضمن حفل أُقيم بصالة أحد فنادق المنطقة. وأوضح المتحدث الإعلامي للجمعية مهدي سداح مساهمات الجمعية في الفترة السابقة وكذلك المبادرات التي قدمتها لمرضى السرطان وأسرهم تزامنًا مع جائحة كورونا . وضمن فقرات الحفل تم منح الشاعر البحريني المعروف سالم ال جخير العضوية الشرفية للجمعية واعتباره سفير رعاية مرضى السرطان بنجران. من جهته قدمت عضو الجمعية صالحة عثمان شرحا مفصلا عن طريقة التعامل مع الموقع الإلكتروني واستعرضت مجموعة كبيرة من الأطباء والمختصين الذين يقدمون الرعاية الطبية والرعاية اللازمة للأعضاء المسجلين بالجمعية. وفي الختام، أوضح رئيس مجلس الإدارة قناص ال سوار أن فكرة تأسيس جمعية رعاية مرضى السرطان بنجران تخدم مرضى السرطان بالمنطقة بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تمكين العلاج والكشف المبكر وتشخيص الحالات والتعاون مع وزارة الصحة والمنظمات ومراكز البحوث في مجال السرطان.



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