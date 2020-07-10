عاجل-فتح القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي هذا العام 1441، من حملة الثانوية العامة للالتحاق بالدورة رقم 64، بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية للعمل في إحدى القطاعات الأمنية بعد التخرج.

شروط القبول وضوابطه

1 - أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ، ويستثنی من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة

2 - أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة

3 - أن يكون لائقا طبيا وسليمة من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوی ما يصدر من اللجنة الطبية

4 - أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ( طبيعي شرعي ) أو نظام المقررات (طبيعي ، إنساني) ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 1441، انتظام نهاري، ولا يقبل خريجي الأعوام السابقة

5 - أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم

6 - ألا يقل المعدل التراكمي عن ( 80% ) في مؤهل الثانوية تعليمات مهمة الحرص على تسجيل كافة البيانات المطلوبة في منصة أبشر توظيف بكل دقة، ويتحمل الطالب مسؤولية صحة تلك البيانات، وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة أو التي تحمل بيانات غير صحيحة العامة سيتم الربط إلكترونية مع المركز الوطني للقياس للحصول على درجات اختباري القدرات والتحصيلي وسيحدد موعد اختبار كفايات اللغة الإنجليزية لاحقة

7 - ألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة

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8 - أن يكون قد أدي اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلا على درجة لا تقل عن ( 70 % )

9 - أن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي وأن يكون حاصلا على درجة لا تقل عن ( 10 % ) للمسار ( العلمي / العلوم الطبيعية ) فقط

10 - ألا يكون مطرودة من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب

11 - ألا يكون متزوجة من أجنبية

12 - أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

وسيتم الإعلان لاحقآ عن نتائج القبول المبدئي عبر إرسال رسالة نصية على جوال المتقدم ، وعلى وسائل الاعلام الرسمية.

التسجيل

سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية اعتبارا من يوم السبت 20 ذوالقعدة 1441، الساعة 8 صباحا، وسيقفل باب التسجيل يوم الجمعة 26 ذوالقعدة 1441، الساعة 10 صباحا، على الرابط www.jobs.sa