طموح تتسلم 155جهازا لوحيا لأيتام شرورة

ضمن مبادرة العطاء الرقمي تسلمت جمعية طموح لرعاية الأيتام بشرورة أجهزة لوحية لمستفيديها من الأيتام والمحتاجين الذين ترعاهم لمواصلة تعليمهم عن بعد. وقال رئيس مجلس الإدارة عبدالله الكربي: إن الجمعية تسلمت 155 جهازا لوحيا ضمن مبادرة العطاء الرقمي المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي سوف يتم توزيعها على المحتاجين والأيتام لمواصلة تعليمهم عن بعد.



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