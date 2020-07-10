السعودية .. صحة العاصمة المقدّسة تغلق مركز تسوّق شهير بعد رصد حالات لكورونا بداخله

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة العاصمة المقدّسة تغلق مركز تسوّق شهير بعد رصد حالات لكورونا بداخله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت صحة مكة المكرمة، وبمشاركة الجهات الرقابية‏، بإغلاق أحد مراكز التسوق الشهيرة بالعاصمة المقدسة، ‏وذلك لرصد حالات مصابة بفيروس ‫كورونا المستجد بين الموظفين، حسبما ذكرتن صحيفة ” الوئام “.

وكانت وزارة الصحة السعودية ، قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 3,183 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 223,327 حالة حتى الآن.

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فيما أعلنت عن تعافي 3,046 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 161,096 حالة، كما تم تسجيل 46 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2,100 حالة.

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