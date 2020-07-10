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السعودية .. صحة العاصمة المقدّسة تغلق مركز تسوّق شهير بعد رصد حالات لكورونا بداخله

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Shadi Allosh 0 تبليغ

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عدن - ياسمين التهامي - قامت صحة مكة المكرمة، وبمشاركة الجهات الرقابية‏، بإغلاق أحد مراكز التسوق الشهيرة بالعاصمة المقدسة، ‏وذلك لرصد حالات مصابة بفيروس ‫ المستجد بين الموظفين، حسبما ذكرتن صحيفة ” الوئام “.

وكانت وزارة الصحة ، قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 3,183 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 223,327 حالة حتى الآن.

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فيما أعلنت عن تعافي 3,046 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 161,096 حالة، كما تم تسجيل 46 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2,100 حالة.

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